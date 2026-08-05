 

Лесные пожары выявили сотни снарядов Второй мировой войны во французских деревнях

05.08.2026, 5:19, Разное
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После масштабных лесных пожаров на юго-западе Франции в коммуне Ле-Порж спасатели обнаружили более 400 снарядов и других боеприпасов времен Второй мировой войны, пишет BBC. Часть опасных находок оказалась на поверхности после того, как огонь уничтожил растительность, а некоторые начали взрываться прямо во время пожара.

Во время борьбы с огнем жители и пожарные слышали десятки мощных взрывов. Сначала предполагалось, что причиной стали газовые баллоны, однако позже выяснилось, что детонировали старые боеприпасы, которые десятилетиями оставались скрытыми под землей. По словам местных властей, о существовании этого склада никто не знал.

После того как пожар удалось взять под контроль, на место прибыли специалисты по разминированию. Они обследовали территорию и вывезли свыше 400 снарядов и других взрывоопасных предметов. Работы продолжаются, поскольку специалисты не исключают, что в земле могут оставаться новые боеприпасы.

Лесные пожары охватили регион Жиронда в конце июля. Огонь уничтожил десятки тысяч гектаров леса, повредил жилые дома и вынудил тысячи людей покинуть свои дома. Экстремальная жара и засуха способствовали быстрому распространению пламени, а обнаружение старых боеприпасов сделало работу экстренных служб еще более опасной.


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