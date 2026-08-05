 

Российский удар по Киеву и области — есть погибшие, десятки пострадавших

05.08.2026, 5:48, Разное
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В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. В украинской столице погибла женщина, ранения получили не менее 24 человек. В Киевской области один человек погиб и 21 был ранен. Таким образом, общее число пострадавших достигло 45.

Первые взрывы в Киеве прогремели около 00:20, затем последовали новые серии взрывов. Последствия удара зафиксированы как минимум в семи местах в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. Возникли крупные пожары в складских и нежилых зданиях, один частный дом был разрушен.

В Голосеевском районе была повреждена емкость, содержавшая около 300 литров аммиака. Спасатели локализовали утечку, угрозы для населения, по данным городских властей, нет. Во время повторных взрывов был поврежден автомобиль скорой помощи, водитель получил ранение. Из 24 пострадавших в Киеве 15 госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В Киевской области удары пришлись по объектам в Бучанском, Броварском и Фастовском районах. Повреждены складские комплексы, производственные и торговые помещения. В Броварском районе ранены 13 человек, в Бучанском – пять, в Фастовском – трое.


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