Мягкий клещ, переносящий возвратный тиф, укусил человека прямо у него дома

Возбудитель возвратного тифа циркулирует между мягкими клещами Ornithodoros turicata и дикими позвоночными животными. В отличие от привычных иксодовых клещей, эти паукообразные питаются очень быстро — иногда всего за 15-90 минут, преимущественно ночью. Поэтому большинство людей не замечают момент укуса.

Болезнь получила название возвратного тифа потому, что приступы высокой температуры возникают волнами: после нескольких дней улучшения симптомы могут снова возвращаться. Раньше такие инфекции связывали главным образом с пещерами, лесными хижинами и сельской местностью, где обитают грызуны — естественные хозяева клещей. В последние годы зараженных O. turicata все чаще находят в городских парках и зеленых зонах.

Новый случай из Техаса стал одним из первых убедительных свидетельств того, что контакт с переносчиком может произойти прямо в жилом помещении. Пациент обнаружил присосавшегося клеща в марте 2024 года. Паразит оказался живым и успел напитаться кровью. Его отправили в Техасский департамент здравоохранения, а затем в Медицинский колледж Бейлора для исследования.

Медики определили вид клеща по морфологическим признакам: оказалось, человека укусила нимфа O. turicata, то есть паукообразное находилось в промежуточной стадии развития между личинкой и взрослой особью. В лаборатории исследователи наблюдали за ней еще три недели, после чего клещ перелинял и превратился во взрослого самца. Это подтвердило, что он успел полноценно завершить одну из стадий жизненного цикла уже после укуса человека.

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Исследователи решили выяснить, был ли клещ заражен. Для этого ему дали возможность питаться на лабораторной мыши. Уже через четыре дня в крови животного под микроскопом обнаружили спирохеты — характерные спиралевидные бактерии рода Borrelia.

После удалось выделить живую культуру возбудителя, а затем полностью секвенировать его геном с использованием технологий короткого и длинного чтения ДНК. Филогенетический анализ подтвердил, что обнаруженная бактерия относится именно к виду Borrelia turicatae. Полученный штамм оказался наиболее близок к другим изолятам, ранее найденным у людей и клещей в Техасе.

Что касается самого пациента, то примерно за три недели до того, как он обнаружил клеща, начались повторяющиеся приступы высокой температуры до 40 градусов, озноб, сильная усталость, головная боль, тошнота и мышечные боли. Позже появилась обширная сыпь на руках, ногах, груди, животе и шее. Еще через несколько дней у мужчины развился паралич Белла — поражение лицевого нерва, которое ранее тоже встречалось при клещевом возвратном тифе.

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Несмотря на несколько обращений за медицинской помощью и госпитализацию, врачи изначально не смогли установить истинную причину заболевания. Сначала симптомы объяснили вирусной инфекцией, потом заподозрили последствия сотрясения мозга из-за падения, позднее — риккетсиоз и мышиный тиф. Пациент получал доксициклин, однако прекратил прием антибиотика через четыре дня.

Лабораторные исследования тоже не помогли сразу поставить правильный диагноз. Анализы оказались отрицательными на грипп, Covid-19, стрептококковую инфекцию, сифилис, вирус Западного Нила, риккетсиозы и мышиный тиф. Первый этап тестирования на болезнь Лайма оказался положительным, но впоследствии ее не подтвердили.

После того как зараженного клеща нашли и исследовали, специалисты предположили, что мужчина перенес именно клещевой возвратный тиф. Архивный образец сыворотки крови направили в Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Там удалось обнаружить антитела к белку rGlpQ — специфическому диагностическому антигену боррелий, вызывающих возвратный тиф. Этот белок позволяет отличить инфекцию от болезни Лайма, поскольку у возбудителей лайм-боррелиоза он отсутствует. Получить повторный образец крови медики уже не смогли, тем не менее совокупность клинических симптомов, лабораторных данных и обнаружение зараженного клеща позволила считать этот диагноз наиболее вероятным.

Откуда именно клещ попал в квартиру — неизвестно. Пациент не выезжал за пределы Техаса, но регулярно посещал городские парки. Вероятно, паразит мог попасть домой на одежде, а присосаться уже в квартире. Не исключено и существование локального очага клещей в самом здании.

Мягкие клещи способны жить более 10 лет, за всю свою жизнь питаются кровью более 15 раз и могут передавать возбудителя потомству. По мнению авторов отчета, при повторяющихся приступах лихорадки у людей, особенно в регионах, где встречаются O. turicata, клещевой возвратный тиф следует включать в список возможных диагнозов даже в тех случаях, когда пациент не выезжал на природу.

Исследование опубликовано в журнале Open Forum Infectious Diseases.

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