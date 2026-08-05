США аннулировали визу посла Бразилии, Бразилиа заявила о вмешательстве в выборы

Правительство Бразилии осудило решение США аннулировать визу посла страны в Вашингтоне Марии Луизы Рибейру Виотти. В Бразилиа заявили, что действия американской администрации основаны на ложных утверждениях и свидетельствуют о попытке повлиять на предстоящие президентские выборы.

Госдепартамент США объяснил решение принципом взаимности. Ранее Бразилия не выдала визы двум сотрудникам Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, намеревавшимся посетить страну перед выборами. Президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американские чиновники собирались вмешаться в избирательный процесс и поставить под сомнение надежность бразильской системы голосования. Вашингтон отверг эти обвинения.

Еще одной причиной конфликта стал отказ Бразилии пока утвердить кандидатуру Даниэла Переса, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность посла США. Бразильские власти указывают, что Вашингтон объявил о назначении до получения обязательного предварительного согласия принимающей стороны.

Американские представители подчеркнули, что Виотти не высылают из страны. Ее визу могут восстановить, если Бразилия согласится принять кандидатуру Переса. Президентские выборы в Бразилии назначены на октябрь 2026 года.

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