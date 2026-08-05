Книга иноагента Кашина возглавила шорт-лист номинантов Букеровской премии по литературе

Оргкомитет Букеровской премии по литературе опубликовал список произведений, которые могут получить награду в 2026 году. Впервые в истории в шорт-лист финалистов включена книга российского автора – роман «Бык» признанного иностранным агентом экс-сотрудника «Коммерсанта» Олега Кашина.

«Мы высоко оценили сюжет и художественный стиль «Быка», в этом произведении автор предлагает принципиально новый взгляд как на Россию, так и в целом на современного человека. Именно поэтому мы поставили её на первые место», – пишет замглавы Букеровского комитета Роберт Джефферсон в Times.

Победителя премии объявят 9 ноября, её автор получит 50 тысяч фунтов стерлингов и контракт на издание с одним из ведущих издательств с гарантированным тиражом миллион экземпляров.

Сам Кашин поблагодарил экспертов за высокую оценку своего романа и пообещал в ближайшее время написать ещё несколько произведений.

«Мне, как русскому человеку, приятно, что даже англичане ценят моё творчество и Букер может получить книга о России. Независимо от итогового решения жюри, я буду писать дальше – в этом году у меня запланировано как минимум три новых книги», – сказал журналист.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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