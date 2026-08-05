 

В гольф-клубе, где должен был выступать Трамп, арестован вооруженный человек

05.08.2026, 9:49, Разное
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Власти Калифорнии задержали человека, который с оружием проник на территорию расположенного рядом с Лос-Анджелесом гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Через несколько дней Трамп должен был здесь выступать.

38-летний Джанин Джон Тейл был арестован 2 августа, когда занимался фото и видеосъемкой поля, вызвав подозрения, что он планирует действия, угрожающие безопасности. При обыске у него был обнаружен магазин с 16 полыми пулями, увеличивающими поражение.

В припаркованной у клуба машине был найден пистолет и еще один магазин с полыми пулями, а дома – незаконно модифицированная винтовка, еще один пистолет, бронежилет, большой запас патронов, а также записные книжки, «в которых приведены заявления, вызывающие беспокойство».

Расследование ведется совместно с ФБР. Напомним, что президент США Дональд Трамп пережил несколько покушений.


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