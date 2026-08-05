 

Кумовство признали неотъемлемой частью традиционных ценностей

05.08.2026, 11:00, Разное
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Верховный суд РФ признал несостоятельность термина «кумовство» в уголовном делопроизводстве. Опираясь на мнение специалистов НИИ этнографии, судебная инстанция установила, что практика покровительства восходит корнями к временам Киевской Руси и «является культурной традицией русского народа».

«Это наши традиционные ценности, поэтому попрекать кумовством, а тем более считать его отягощающим обстоятельством при вердикте суда – не по-русски. Все мы заботимся о своих близких», – пояснила доцент Елена Елизарова.  

Вместе с «кумовством» из юридической практики исчезнет определение «родственные связи» в отрицательной коннотации. В соответствии с новеллой суды не будут принимать к рассмотрению дела по тендерам или назначениям на высокие должности, где имела место практика поощрения родственников и деловых партнёров. 

Кумовство также планируют поощрять и при приёме в вузы, ведь «забота о детях, членах семьи и их светлом будущем» – часть федеральной стратегии поддержки традиционных ценностей. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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