 

Гендиректор «Уралдронзавода» тяжело ранен при взрыве автомобиля

05.08.2026, 12:48, Разное
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Генеральный директор российского предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук получил тяжелые ранения при взрыве автомобиля. По данным ТАСС, он госпитализирован и находится в реанимации, медики борются за его жизнь.

Место и время происшествия, а также обстоятельства взрыва пока не раскрываются.

Сведений о других пострадавших нет.

Российские правоохранительные органы на данный момент не публиковали официальных заявлений о причинах инцидента и возможных версиях произошедшего.

Владимир Ткачук является основателем и руководителем расположенного в Свердловской области «Уралдронзавода». Предприятие известно прежде всего как производитель ударных FPV-беспилотников «Упырь», серийный выпуск которых был организован после начала российского вторжения в Украину. Дроны предназначены для атак на бронетехнику, позиции и пути снабжения украинских войск.

В феврале 2026 года Ткачук сообщал, что завод намерен многократно увеличить поставки новой модификации «Упырь-18». Ранее предприятие отправило российским военным первую партию тяжелых беспилотников «Бердыш», способных переносить более крупную боевую нагрузку.

Ткачук неоднократно выступал в российских СМИ как разработчик «Упыря» и рассказывал о применении этих аппаратов против западной бронетехники, переданной Украине. «Уралдронзавод» посещали представители российского руководства, в том числе полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе.


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