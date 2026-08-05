Минтранспорта потребует от велосипедистов подключиться к системе «Платон»

Специалисты Минтранспорта выяснили, что среднее давление в шинах обычного городского велосипеда составляет 3,5 бар (в шинах спортивных шоссейных велосипедов – ещё выше), в то время, как в легковых автомобилях – от 2 до 2,5 бар. По этому значению велосипеды приближаются к грузовым автомобилям средней грузоподъёмности, и соответственно, оказывают негативное воздействие на дорожное полотно.

Для компенсации вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, велосипедисты будут обязаны подключиться к системе «Платон». Аргумент велолюбителей, что площадь контакта велошин с дорожным полотном намного меньше площади соприкосновения шин большегрузов, министерство сочло несущественным, так как вред наносится в обоих случаях.

Для оплаты проезда велолюбители обязаны получить регистрационные номера транспортного средства в ГАИ и установить на него систему учёта километража. Квитанции будут приходить владельцам в автоматическом режиме. В качестве эксперимента велосипедистам могут предложить приобрести годовой или месячный абонемент.

В дальнейшем ведомство собирается рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на велосипеды.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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