 

Минюст США признал преступлением на почве ненависти убийство еврейского подростка в 1994 году

05.08.2026, 13:18, Разное
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Более чем через три десятилетия после убийства в Нью-Йорке еврейского подростка Ари Хальберштама министерство юстиции США признало, что, если бы это произошло сейчас, оно бы расследовалось как федеральное преступление на почве ненависти и нарушение прав человека.

Как пишет газета Forward, минюст также обещал выделить дополнительные ресурсы на расследование преступлений на почве ненависти и преследования виновных – на фоне роста антисемитских атак в крупнейшем городе США, где проживает самая многочисленная еврейская община.

16-летний Ари был убит в 1994 году, когда водитель такси Рашид Баз, уроженец Ливана, открыл на Бруклинском мосту огонь по микроавтобусу с учащимися Любавичской йешивы. Он был признан виновным в убийстве, приговорен к 141 году заключения и умер в 2023 году в тюрьме.

Преступление не было признано террористическим актом. Мать юноши Дебора Хальберштам десятилетиями вела борьбу за признание сына жертвой антисемитского преступления на почве ненависти.


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