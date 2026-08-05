 

США снимают часть санкций с КСИР, Нетаниягу — существование Израиля – не предмет переговоров

05.08.2026, 17:18, Разное
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Министерство торговли США сообщило о снятии санкций с двух самолетов и трех авиакомпаний, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Решение принято на фоне сообщений о прогрессе на переговорах между Ираном и США.

Высокопоставленный представитель одного из арабских государств Персидского залива, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу CNN: существует 50% шанс, что американо-иранское соглашение будет достигнуто уже 7 августа. Он отметил, что представителей КСИР нет в иранской делегации, ведущей переговоры.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: «Дональд Трамп – величайший друг Израиля среди американских президентов, а США – наш величайший союзник. Но существование Израиля не является предметом переговоров. Независимо от того, будет ли заключено соглашение, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность и будущее нашей страны».


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