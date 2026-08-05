Переговоры Израиля и Ливана в Риме завершились раньше, чем планировалось

В Риме второй день проходят переговоры между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США. Сегодняшний раунд завершился в 15:30, раньше запланированного, из-за последних событий на ливано-израильской границе.

Как сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США, стороны обсуждали широкий круг политических и военных вопросов. Американский чиновник назвал переговоры «очень продуктивными».

Барак Равид пишет, что переговоры должны возобновиться в четверг, 6 августа.

Журналист телеканала «Кан-11» Рон Кейс отмечает, что Ливан пытается использовать эти переговоры для оказания давления на Израиль, чтобы сократить масштабы ответных ударов ЦАХАЛа на нарушения «Хизбаллой» соглашения о прекращении огня.

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