 

В США расширяются приписываемые Ирану кибератаки на водопроводные системы

06.08.2026, 7:48, Разное
  Поддержать в Patreon

CBS News и Bloomberg сообщают о расширении в последние недели хакерских атак на водопроводную инфраструктуру в США.

Попытки вмешательства в системы водоснабжения зафиксированы уже в 12 штатах, включая Мичиган, Миннесоту, Джорджию, Нью-Джерси и Южную Дакоту.

В Миннесоте пострадали более 30 коммунальных систем водоснабжения. В Джорджии управление водоснабжения округа Клейтон, обслуживающее 300 000 клиентов в районе Атланты, сообщило, что кибератака вызвала падение давления воды и заставила ведомство выпустить предупреждение о необходимости кипятить воду; впрочем, подача была восстановлена в течение нескольких часов.

В ряде случаев компании лишились возможности удалённо контролировать оборудование и были вынуждены перейти на ручное управление, а злоумышленники получали удаленный доступ к насосам, задвижкам и системам регулирования давления. При этом по данным официальных лиц, атаки пока не повлияли на качество питьевой воды, которая остаётся безопасной.

Напомним, что 30 июля ФБР, Агентство по охране окружающей среды и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры предупредили, что киберпреступники получили удаленный доступ к онлайн-инфраструктуре систем водоснабжения и канализации как минимум в семи штатах, что привело к потере функций мониторинга и управления. Коммунальным предприятиям рекомендовали отключить рабочие программы от интернета и усилить защиту паролей и межсетевых экранов.

Хотя федеральные следователи подозревают причастность связанных с Ираном хакеров, официального заявления об атрибуции пока не было. Тактика напоминает кампанию 2023 года, которую проводила группировка CyberAv3ngers, связанная с Корпусом стражей исламской революции и использовавшая для проникновения в контроллеры водных систем заводские пароли по умолчанию.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.08 / Двух спасенных от контрабандистов львов перевезли из Израиля в заповедник в ЮАР

06.08 / Догадку Дарвина о хищных растениях подтвердили спустя 150 лет

06.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1625-й день войны

05.08 / Переговоры Израиля и Ливана в Риме завершились раньше, чем планировалось

05.08 / «Первый канал» извинился за то, что сначала рассказал о «полчищах насильников и убийц, прорвавшихся в Испанию», а затем показал фильм о дружбе народов

05.08 / США снимают часть санкций с КСИР, Нетаниягу — существование Израиля – не предмет переговоров

05.08 / В Подмосковье произошел пожар на территории головного НИИ российской космической отрасли

05.08 / Не менее четырех раненых в центре Лондона в результате нападения с ножом, задержана женщина

05.08 / Сын вице-губернатора Оренбургской области возглавил Федерацию гранатомётного спорта России

05.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1624-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике