 

ВСУ — ночью сбиты 0 из 4 ракет, 66 из 101 БПЛА. МО РФ — сбиты 605 БПЛА. Удары по Wildberries и НПЗ

06.08.2026, 8:49, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 4 ракеты (2 «Циркон»/»Оникс» и 2 Х-31П) и 101 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 66 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 29 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях. Причинен ущерб в Сумах и Харьковской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. В Тверской области снова атакован склад Wildberries. Нанесен удар по НПЗ в Ярославле. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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