 

Асфальт, по которому ходил Путин во время посещения Красноярска, начали перевозить в Краевой краеведческий музей

06.08.2026, 9:00, Разное
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В ночь со среды на четверг рабочие приступили к демонтажу асфальтового покрытия у фасада Сибирского федерального университета. 3 августа по нему сделал несколько шагов президент России Владимир Путин.

В понедельник президент посетил Красноярск, чтобы присутствовать на финале детского музыкального конкурса «Большая перемена». Финал состоялся в кампусе Сибирского федерального университета. Подъехав к студенческому культурному центру, Путин вышел из автомобиля и прошёл к крыльцу здания. Снимать асфальт, на который ступала нога президента, краеведческий музей начал, не дожидаясь официальных согласований. Музейные сотрудники утверждают, что в противном случае уникальный памятник истории мог быть утрачен.

«Мы успели. Как только уехал Владимир Владимирович, дети и другие хищники выбежали на улицу и начали отколупывать кусочки асфальта, по которому он ходил. Нам, музейщикам, пришлось собой закрывать памятник, мы буквально лежали на асфальте, пока не поставили ограждение», – рассказала одна из сотрудниц музея.

Прибывшие археологи определили границы памятника, сделали разметку для рабочих. Асфальт снимают осторожно, без применения техники. Используются только ручные инструменты – молотки, долота и скребки. Цель археологов – поднять и перевезти покрытие одним куском. Пока непонятно, удастся ли это. Тем временем в Краевом музее уже готовят площадку для экспонирования «президентского» асфальта.

В среду в Красноярск прибыли сотрудники Государственного исторического музея. Красноярцы опасаются, что они намерены изъять и вывезти асфальт для демонстрации в Москве. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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