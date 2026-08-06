 

Антикоррупционный суд Украины определил меру пресечения бывшему послу в США

06.08.2026, 10:18, Разное
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Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении бывшего украинского посла в США Ольги Стефанишиной, которая подозревается в незаконном обогащении. 3 августа Стефанишина была снята с поста президентом Владимиром Зеленским.

Сумма залога за ее освобождения составляет шесть миллионов гривен. Она должна незамедлительно являться по вызову следственных органов и суда и сообщать об изменении места жительства. Ей также запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Согласно следствию, в 2024 году, в бытность вице-премьером по вопросам евроинтеграции, Стефанишина поручила своей подруге Татьяне Мазуренко приобрести две квартиры в Киеве. Сама она заявила, что уже комментировала эти подозрения в прошлом.

«У меня нет ни 13, ни 6 миллионов, но я буду искать эти средства. Мой план – обеспечить безопасность семьи, избежать угроз, которые получаем я и члены моей семьи», – сказала она после заседания, также сообщив, что не намерена возвращаться на государственную службу.


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