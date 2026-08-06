 

Airbus совершил рекордный перелет из Австралии во Францию за 24 часа

06.08.2026, 11:15, Разное
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В 2027 году откроется новый маршрут воздушных перевозок из Сиднея в Нью-Йорк и Лондон. Проект Sunrise авиакомпании Qantas Airways организует беспосадочные перелеты длительностью до 24 часов. Экспериментальный полет Airbus A350-1000ULR прошел в конце прошлого месяца и длился 24 часа и 25 минут с момента взлета из Мельбурна 27 июля до посадки в Тулузе 28 июля.

Необходимости в таких перелетах нет, но у них есть коммерческая привлекательность. Уже сам факт суточного полета вызвал интерес – по данным Flightradar24, более 3,6 миллиона человек отслеживали самолет во время его полета из Мельбурна в Тулузу. Это сделало его вторым по популярности рейсом за всю историю сервиса, уступив только рейсу Королевских ВВС, перевозившему гроб королевы Елизаветы II в 2022 году.

Qantas планирует увеличить количество премиальных мест на борту и взимать большую плату с пассажиров за «уникальный опыт» суточного перелета. Например, за «самую низкую плотность посадочных мест среди всех действующих в мире самолетов Airbus» — отчасти за счет того, что во внутреннем пространстве авиалайнера будет несколько зон питания с самообслуживанием и специальный отсек «для отдыха».

Для совершения такого перелета на самолет установили дополнительный бак для горючего емкостью более 20 тонн. Пилотируют самолет несколько команд, которые работают посменно – каждая длится 4 часа и они пересекаются между собой на 2 часа, чтобы гарантировать наличие в кабине свежего пилота. Для команды подготовили дополнительный отсек для отдыха между сменами.Источник &#8212 Qantas Airways


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