Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1625-й день войны

Минобороны РФ 6 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Уланово, Писаревка и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Погорелое, Приколотное, Водяное, Казачья Лопань и Избицкое Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хомино, Подлиман Харьковской области, Рубцы, Волчий Яр, Сидорово, Святогорск, Донецкое и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Семеновка, Николайполье, Николаевка, Никаноровка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Кондратовка, Новониколаевка, Анновка, Грузское, Новотроицкое и Матяшево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Зоревка, Никольское, Зеленая Диброва, Долинка, Мировка, Новое Поле и Широкое Запорожской области. Противник потерял более 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 40 военнослужащих, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 199061 беспилотный летательный аппарат, 669 зенитных ракетных комплексов, 30456 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36062 орудия полевой артиллерии и миномета, 68502 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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