 

Тапки в виде медвежьих лап в США признали биологической экспроприацией

06.08.2026, 15:00, Разное
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В штате Калифорния с 1 сентября 2026 года вступает в силу судебный запрет на продажу тапок в виде медвежьих лап и их демонстрацию в публичных местах – это признали «актом биологической экспроприации».

Иск о соответствующем запрете подал один из фондов по защите прав коренного населения. Столкнувшись с тем, что всё возможное и невозможное в интересах индейцев уже сделано (им даже разрешили совершать жертвоприношения), правозащитники решили представлять коренных животных Америки.

Судебное признание самого факта биологической экспроприации открывает для истцов путь к следующим искам – на этот раз уже о финансовых компенсациях за моральный ущерб. Согласно законодательству Калифорнии, подавать иски о компенсациях за культурную (а теперь и биологическую) экспроприацию можно в связи с событиями, имевшими место с 1850 года; срока давности по таким преступлениям нет. Поскольку медведи, согласно текущей позиции биологов, не могут достаточно эффективно распоряжаться деньгами, их перечислят законным представителям.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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