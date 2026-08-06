 

Получают зарплаты, летают за границу: в МИД РФ до сих пор функционирует рабочая группа по вступлению в НАТО, созданная в 2002 году

06.08.2026, 16:00, Разное
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В министерстве иностранных дел России до сих пор функционирует рабочая группа по вступлению в НАТО, созданная ещё в 2002 году, – об этом сообщили сразу несколько СМИ, проанализировав финансовые документы подконтрольной МИД кейтеринговой фирмы за 2024 и 2025 годы. Её состав в последнее время варьировался от 32 до 41 человека; все они получают зарплаты и совершают рабочие командировки.

Только в 2023 году это подразделение министерства совершило 12 рабочих вылетов за границу по дипломатическим документам. Служебные командировки чаще всего совершались в курортные города Испании и Франции, а также в ОАЭ.

В ведомстве объяснили, что расформирование подобных рабочих групп «требует выполнения определённых формальностей и кворума по указанному вопросу», поэтому в 2019 году было решено не разгонять коллектив, а лишь сократить его (прежняя численность составляла около 100-120 человек). Поддержать решение о ликвидации должны и сами члены группы – а они, как предположили журналисты, по неизвестным причинам этого не делают.

«Со стороны вероятного противника тоже есть подобная группа дипломатов – они с нашими [сотрудниками] регулярно проводят встречи, идут обсуждения, подаются отчёты. То есть, к результатам работы этого коллектива, объективно говоря, вопросов нет – работают люди», – пояснил источник в МИД.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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