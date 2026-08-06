Депрессия уменьшила зону мозга, ответственную за память

Психические расстройства, самым ярким из которых можно считать депрессию, давно рассматривают не только как расстройство настроения, но и как фактор, способный влиять на старение мозга. У людей, переживших депрессивные эпизоды, чаще диагностируют деменцию и болезнь Альцгеймера. Кроме того, депрессия может воздействовать на нервную ткань, быть одним из ранних проявлений уже начавшейся нейродегенерации либо возникать под действием тех же факторов, которые повышают риск деменции.

Ученые ранее обнаружили у людей с депрессией меньший объем гиппокампа — структуры, участвующей в формировании памяти, обучении и регуляции эмоций. Но в первую очередь такие результаты выявили у людей старшего поколения. При этом многие научные работы рассматривали эту структуру целиком, хотя ее отделы выполняют разные функции и могут неодинаково реагировать на заболевание.

Авторы нового исследования выяснили, с какими именно участками гиппокампа связана депрессия и можно ли объяснить найденные различия признаками болезни Альцгеймера. В исследование вошли 2009 человек в возрасте от 50 до 90 лет.

У 630 участников была диагностирована депрессия либо специальная шкала указывала на выраженные симптомы. Остальные 1379 вошли в контрольную группу. Это позволило изучить мозг еще до появления деменции или заметного снижения умственных способностей. Результаты исследования опубликовал журнал Translational Psychiatry.

Участникам провели высокоточную магнитно-резонансную томографию. Ученые отдельно измерили объем разных зон гиппокампа. При анализе учитывали возраст, пол, образование, общий размер мозга, индекс массы тела и физическую активность. У части добровольцев измерили накопление амилоидного и тау-белка — характерных признаков болезни Альцгеймера.

Выяснилось, почему стресс и депрессия сокращают жизнь Выяснилось, почему стресс и депрессия сокращают жизнь naked-science.ru

Анализ показал, что у людей с депрессией одна из областей гиппокампа была меньше.

Связь сохранялась после учета массы тела и физической активности, поэтому ее нельзя было свести только к менее подвижному образу жизни. Она также сохранялась при учете тау-белка. После добавления данных об амилоиде величина эффекта почти не изменилась.

Кроме того, результаты показали, что прием антидепрессантов был связан с меньшими объемами некоторых зон гиппокампа. Однако исследователи отметили, что это не говорит об уменьшении гиппокампа из-за препаратов. Исследование проводили в один момент времени, его авторы не знали, насколько тяжелой была депрессия до лечения и как долго люди принимали лекарства.

Возможным объяснением остается смешение по показаниям. Антидепрессанты чаще назначают пациентам с более тяжелой или продолжительной депрессией, которая сама могла сильнее повлиять на мозг.

В связи с этим исследователи подчеркнули, что для получения более четких данных о причинах уменьшения зоны мозга необходимо годами наблюдать за одними и теми же людьми, отслеживая течение депрессии, лечение, изменения гиппокампа и состояние памяти.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro