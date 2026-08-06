Три фактора сократили жизнь без деменции почти на 13 лет

Группа медиков из Китая и США оценила наличие трех сосудистых факторов риска — сахарного диабета, артериальной гипертонии и такой вредной привычки, как курение — у 12 409 человек из четырех регионов Соединенных Штатов Америки. На момент начала наблюдений все они были живы и не страдали деменцией. Средний возраст составил 56,2 года, женщин было 56%.

Участников распределили на четыре группы — в зависимости от того, сколько из трех факторов риска присутствовало у каждого. Наблюдения проводили до 2022 года, их средняя продолжительность составила 26,3 года. За это время деменция развилась у 3008 человек, еще 5238 умерли, так и не столкнувшись с этим заболеванием.

Главным результатом научной работы, опубликованной в журнале Neurology, стала не вероятность развития деменции сама по себе, а число лет, которые человек в возрасте 55-95 лет в среднем проживал без нее. Такой подход учитывал сразу два возможных исхода: развитие деменции или смерть до ее появления.

Расчеты показали выраженную зависимость между количеством сосудистых факторов риска и продолжительностью жизни без деменции. Люди, не имевшие ни одного из трех факторов риска, проживали без этого состояния в среднем 30,1 года. При наличии одного фактора показатель снижался до 26,3 года, двух — до 21,0 года, а всех трех — до 17,5 года. Разница между крайними группами достигла 12,6 года.

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Одновременно возрастал риск самих неблагоприятных исходов. По сравнению с участниками без факторов риска вероятность развития деменции у людей с тремя факторами была выше в 2,69 раза. Еще сильнее рос риск смерти без деменции — в 5,61 раза.

Но, несмотря на более высокую вероятность приобретенного слабоумия, к 95 годам доля людей с установленным диагнозом оказалась выше среди участников без факторов риска. К 75 годам деменция наблюдалась у 10% людей с тремя факторами риска против 3% среди участников без них. К 95 годам ситуация менялась: частота деменции составляла 42% в группе без факторов риска и лишь 23% у пациентов с тремя факторами.

Этот результат не означает защитного эффекта сосудистых факторов риска. Дело в том, что курящие пациенты с диабетом и гипертонией значительно чаще умирали раньше, даже не доживая до возраста, в котором деменция обычно развивается. К 75 годам умерли уже 53% участников, подверженных трем факторам риска, против 10% среди людей без них, а к 95 годам эти показатели достигли 74% и 44% соответственно.

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Причину исследователи описали так: хроническое повреждение сосудов мозга, воспалительные процессы, связанные с гипертонией и диабетом, а также накопление окислительного стресса при курении, подчеркнули авторы научной работы. Эти изменения способны ускорять развитие атеросклероза, повышать риск инсульта и, вероятно, способствовать накоплению амилоидных бляшек и тау-белка, характерных для болезни Альцгеймера.

Связь между сосудистыми факторами риска и жизнью без деменции сохранялась в разных подгруппах. Все категории женщин жили без деменции дольше мужчин: при наличии трех факторов риска этот показатель составлял 18,1 года против 16,6 года у мужчин.

Чернокожие участники имели меньшую продолжительность жизни без деменции по сравнению с белыми. Носители хотя бы одного варианта гена APOE ε4 тоже проводили без приобретенного слабоумия меньше лет, чем люди, не имевшие эту генетическую особенность.

Новизна исследования в том, что его авторы оценили не только вероятность развития самой деменции, но и ожидаемую продолжительность жизни без нее. По мнению медиков, такой показатель воспринимается легче и может лучше отражать долгосрочные последствия.

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