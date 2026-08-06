Casio выпустила собственное смарт-кольцо в уникальном форм-факторе

Компания Casio представила гибридное устройство CRW-H001M-8, которое сочетает винтажный дизайн цифровых часов с функциями фитнес-трекера в корпус кольца. Внешне новинка напоминает миниатюрную версию культовых часов Casio, сохраняя характерный дисплей с отображением времени, секундомера и календаря, но при этом скрывая под корпусом оптический датчик для измерения пульса, уровня кислорода в крови, температуры тела и качества сна. Устройство также считает шаги и оценивает расход калорий, а аккумулятора хватает на 4–6 дней работы.

Первой страной, где появилась новинка, стал Китай, где ее цена составляет около 294 долларов. На фоне большинства умных колец, представленных на рынке – вроде массивных металлических моделей от Oura и других производителей – разработка Casio выделяется своим ретро-футуристическим стилем, напоминающим культовые часы G-Shock. Это делает устройство не только гаджетом, но и аксессуаром, который способен привлечь внимание ценителей оригинального дизайна.

Casio не впервые экспериментирует с такой формой: ранее компания уже выпускала серию часов-колец, в том числе в линейке G-Shock, которые пользовались популярностью благодаря своему необычному виду. Однако новая модель делает шаг вперед, добавляя к ностальгическому дизайну современные биометрические датчики, что превращает ее из забавной игрушки в полноценный инструмент для мониторинга здоровья. Пока неизвестно, когда именно Casio расширит географию продаж, но интерес к необычному гибриду уже высок.Источник — Casio

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