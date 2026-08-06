В Мексике во время прямого эфира застрелен популярный блогер

В мексиканском городе Кульякан был застрелен популярный видеоблогер Сесар Гастелум, у которого 650000 подписчиков. Убийство было совершено во время прямого эфира, который он вел рядом с закусочной сети KFC.

Видео запечатлело последние минуты жизни Гастелума. Он смеялся с двумя мужчинами, и в это время к нему подъехали на мотоцикле два человека, один из которых открыл огонь по блогеру. Затем мотоциклисты скрылись. Спутники Сесара не пострадали.

«Необходимо установить, в чем причина этого чудовищного убийства. Ответственные должны быть арестованы», – сказала президент Мексики Клаудиа Шейнабаум.

Штат Синалоа, в котором произошло убийство, – арена противостояния двух преступных группировок: Los Mayos и Los Chapitos. Блогер нередко использовал принятый у картелей сленг, что можно было воспринять как свидетельство принадлежности к преступной субкультуре.

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