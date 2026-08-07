 

Трамп подписал новые указы, ужесточающие правила получения гражданства США по рождению

07.08.2026, 4:48, Разное
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Президент США Дональд Трамп подписал новые исполнительные указы, ужесточающие ограничения на так называемый «родильный туризм» и получение американского гражданства по праву рождения, пишет Reuters.

Новые меры последовали после решения Верховного суда США, который в июне отклонил предыдущий указ Трампа, указав, что 14-я поправка к Конституции гарантирует гражданство всем, кто родился на территории страны.

Согласно новым указам, администрация предлагает более узкий подход: гражданство США не будет предоставляться детям, родившимся от лиц, отнесенных к категории «подданных враждебных государств», членов террористических организаций и лиц, действующих в интересах иностранных правительств. Вероятно, новые меры также станут предметом судебных разбирательств.


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