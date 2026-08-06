Бывшего советника президента США по борьбе с COVID Фаучи признали виновным в неуважении к Конгрессу

Комитет по национальной безопасности и правительственным вопросам американского Сената признал виновным в неуважении к Конгрессу Энтони Фаучи, который в 2020-2021 годах, во время эпидемии коронавируса, занимал пост главного медицинского советника президентов Дональда Трампа и Джо Байдена.

На минувшей неделе Фаучи был вызван на слушания Сената, большая часть которых была посвящена пандемии. На них он более 100 раз отказался отвечать на вопросы, сославшись на пятую поправку к конституции США, разрешающую не свидетельствовать против себя.

«Мы голосуем по вопросу, имеет ли свидетель, получивший всеобъемлющее федеральное помилование, право отказаться отвечать на вопросы комитета, и может ли это остаться для него без последствий», – заявил глава комитета, сенатор из Кентукки Рэнд Пол. Речь идет о помиловании, предоставленном Фаучи Байденом в последние дни его президентства.

Голосование соответствовало партийным линиям – за проголосовали восемь республиканцев, против – пять демократов. Это открывает путь для судебного преследования иммунолога, Пол уже заявил, что дело будет направлено в министерство юстиции Адвокат Фаучи заявил, что речь идет о политическом преследовании и что его подзащитный воспользовался конституционным правом.

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