В Великобритании был задержан мужчина, пришедший в больницу в образе смерти с косой

В северном Уэльсе задержан мужчина, забрался на крышу больницы в костюме «бледного жнеца», то есть смерти с косой, и более часа простоял на ней, пугая пациентов, которые видели его через окна своих палат.

Как пишет сайт Metro.uk, на место были направлены четыре патрульных полицейских машины и пожарный автомобиль. Задержанный, 26-летний Леон Гиллеспи, признал себя виновным в нарушении общественного порядка и был приговорен судом к штрафу в 200 фунтов.

«Бледный жнец» – наиболее известный в западной культуре образ смерти. Его появление связывают с эпидемией чумы XIV века, известной как черная смерть. Скелет в черном плаще и с косой жнет человеческие души, как крестьянин пшеницу. Его фигура связана с апокалипсисом.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro