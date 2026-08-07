Скандал в США — пресечена попытка изъятия органов у мусульманина, умершего после секса

Семья 47-летнего жителя штата Нью-Джерси Кита Лотта обвинила организацию NJ Sharing Network, занимающуюся координацией донорства органов, в попытке добиться изъятия его органов, несмотря на то, что незадолго до смерти он отказался от статуса донора. Об этом сообщило издание NJ.com.

По словам родственников, Лотт умер в мае этого года после внезапной остановки сердца. New York Post пишет, что сердце мужчины остановилось после секса с женой. После нескольких дней на аппарате искусственной вентиляции легких врачи констатировали смерть мозга. Семья заявляет, что представители NJ Sharing Network прибыли в больницу вскоре после этого и настаивали на изъятии органов, утверждая, что согласие стать донором является «пожизненным контрактом».

Родственники утверждают, что в 2025 году Лотт, принявший ислам после женитьбы, официально отказался от статуса донора при продлении водительского удостоверения. По их словам, организация не приняла это во внимание и даже пригрозила судебным разбирательством, если больница прекратит искусственное поддержание жизни. Конфликт завершился лишь после вмешательства аппарата сенатора штата Пола Мориарти. Семь добилась похорон без изъятия органов.

В NJ Sharing Network заявили, что организация использует базу данных Управления транспортных средств Нью-Джерси в режиме реального времени для проверки актуального статуса доноров, однако не объяснили, почему в данном случае был проигнорирован отказ Лотта от донорства.

После публикации истории сенатор Пол Мориарти внес законопроект, который должен обязать организации по забору органов дополнительно проверять самые последние данные о волеизъявлении потенциальных доноров. Между тем NJ Sharing Network уже является объектом федеральной проверки по другим жалобам, связанным с ее деятельностью.

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