ВСУ — ночью сбиты 114 из 147 БПЛА. МО РФ — перехвачены 203 БПЛА. Снова удар по Wildberries

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 147 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 114 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 29 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 203 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Крыма, Татарстана, Башкирии и акваторией Черного моря. Помимо прочего атакован логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro