 

Власти Сызрани пообещали оставить городу фонтан, установленный для встречи генерала ВДВ

07.08.2026, 9:00, Разное
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Жители Сызрани обратились в администрацию с просьбой не демонтировать фонтан, спешно установленный в канун Дня ВДВ. Сооружение появилось на центральной площади 1 августа и мгновенно стало центром притяжения, а краеведы восприняли событие как историческую справедливость: в архиве обнаружились прошения купцов сызранских на имя Петра I и Екатерины II с просьбой «дозволить для украшения городу фонтанный механизм», остававшиеся без ответа 310 лет.

Фонтан был доставлен из областного центра вместе с брусчаткой, двумя пальмами в кадках и временным почётным караулом – к визиту генерала ВДВ. Высокий гость, приняв строевой смотр, по сложившейся традиции совершил в фонтане ритуальное омовение, после чего просветлел лицом и убыл в направлении вертолётной площадки.

Проблема обозначилась к вечеру, когда за сооружением прибыл кран с маркировкой областного ЖКХ, а инициативная группа пенсионерок отказалась пропускать технику, резонно спросив у водителя: «Мы 310 лет ждали, а теперь что – опять 300 лет без фонтана?».

«Вопрос оставления фонтана прорабатывается, – заверил глава департамента городского хозяйства Сызрани Валерий Нечитайло. – Мы направили в область письмо с просьбой считать этот объект не временным украшением к протокольному мероприятию, а досрочным подарком к 350-летию города. В конце концов, генерал в нём уже искупался, и забирать обратно освящённую воду как-то не по-христиански».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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