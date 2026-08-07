 

ЕС расширил санкции против России из-за ударов по Украине

07.08.2026, 11:48, Разное
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Страны Евросоюза приняли решение расширить санкционный список против РФ в ответ на российские авиаудары по Украине. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, под ограничения попали пять физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Имена включенных в новый список лиц Каллас не назвала. Она заявила, что ЕС намерен продолжать давление на Россию до прекращения боевых действий.

Каллас обвинила российские силы в ударах по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Москва заявляет, что российская армия наносит удары по военным объектам и объектам, связанным с украинским военно-промышленным комплексом.

Накануне санкции против РФ расширила Великобритания. В британский список были включены 12 компаний, один человек и шесть судов. Под ограничения, в частности, попали Озон-банк, банк «Центр-инвест», «Реалист банк», банк «Ставр» и «ТелеПорт Банк».


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