Mitsubishi готовится выпускать по 1000 роботов-рабочих в месяц

Компания Mitsubishi объявила о планах по массовому выпуску интеллектуальных роботов-андроидов на своем заводе в Киото. Для этого уже переоборудована линия, которая ранее использовалась для сборки двигателей, и уже в начале 2027 года предприятие сможет выпускать ежемесячно до 1000 роботов. Партнером Mitsubishi в этом проекте выступила токийская компания Highlanders Inc.

Первые роботы будут применяться на производственных линиях самой Mitsubishi, где им предстоит выполнять заводские задачи и собирать данные для дальнейшего улучшения своих алгоритмов. После этапа валидации компания планирует вывести продукт на открытый рынок, предлагая его производителям и предприятиям, столкнувшимся с нехваткой рабочей силы. Этот проект отражает общий тренд среди автопроизводителей, которые активно инвестируют в физический ИИ и автоматизацию, стремясь решить проблему дефицита кадров и повысить эффективность производства.

Основная модель робота, получившая название HL Human, впервые была представлена в 2025 году. Прототип оснащен 19 степенями свободы и высокомоментными электрическими приводами, позволяющими выполнять сложные движения, а у будущих моделей появится пятипалая кисть, способная удерживать предметы весом до трех килограммов. Программная платформа физического ИИ Highlanders позволит машинам воспринимать и выполнять речевые инструкции, анализировать окружение и решать поставленные задачи без участия человека или с минимальным его участием.Источник — Mitsubishi

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