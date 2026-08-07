Мэрия Санкт-Петербурга сократит должность советника по учёту критических замечаний в адрес губернатора

Смольный объявил об упразднении должности советника по учёту критических замечаний в адрес губернатора – позиции, существовавшей с 2019 года и занимаемой бессменным сотрудником Анатолием Пригожиным. Официальная причина – оптимизация штатного расписания, однако источники сообщают, что реальным поводом стала полная незагруженность специалиста: за пять лет работы советник не зафиксировал ни одного замечания, достойного внесения в реестр.

Пригожин, историк по образованию, был принят на службу после того как губернатор Александр Беглов публично пообещал внимательно относиться к конструктивной критике. Для исполнения обещания создали целую методологию: замечания должны были проходить трёхступенчатую проверку на конструктивность, соответствие генеральному плану и отсутствие признаков дискредитации. На выходе комиссия неизменно приходила к выводу, что критика либо недостаточно конструктивна, либо опережает градостроительные реалии, либо исходит от лиц, чья благонадёжность не подтверждена. К 2024 году Пригожин полностью переключился на ведение архива нерассмотренных обращений, который к моменту сокращения насчитывал семнадцать томов в кожаных переплётах.

«Я выполнил свой долг – не пропустил ни одного критического замечания, способного омрачить работу градоначальника, – прокомментировал Пригожин. – В сущности, моя должность была идеально эффективна: отсутствие учтённой критики свидетельствует либо о том, что губернатор Беглов работает безупречно, либо о том, что система фильтрации работает безупречно. В любом случае, это результат, которым можно гордиться. Жаль только, что сам этот результат сделал мою дальнейшую службу избыточной».

В мэрии уточнили, что функции советника будут переданы нейросети, которую уже обучают на архиве Пригожина отличать конструктивное от нецелесообразного с той же непогрешимой точностью.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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