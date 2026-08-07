Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1626-й день войны

Минобороны РФ 7 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 1 по 7 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для накопления и ремонта военной техники, хранения грузов военного назначения и ГСМ. За неделю поражены 34 морских судна, в том числе 31 сухогруз и три буксира. Группировка «Север» сказала о взятии Белого Колодезя, Устиновки, Бакшеевки и Анискино в Харьковской области и Рыжевки в Сумской области; заявленные потери ВСУ на этом направлении – до 1640 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 105 автомобилей, 16 артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы. Группировка «Запад» сказала о взятии Ольговки Харьковской области и потерях ВСУ свыше 1495 военнослужащих, одного танка, 17 бронемашин, 131 автомобиля, 15 артиллерийских орудий и 10 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы. «Южная» группировка сказала о продвижении в глубину обороны и потерях ВСУ более 1335 военнослужащих, одного танка, 18 бронемашин, 166 автомобилей и 16 артиллерийских орудий. Группировка «Центр» сказала об улучшении тактического положения и ударах по подразделениям трех механизированных, егерской и штурмовой бригад, штурмового полка, бригады морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 178940 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30112 танков и других боевых бронированных машин, 1756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35727 орудий полевой артиллерии и минометов, 66207 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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