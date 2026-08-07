 

Осанка повлияла на настроение

07.08.2026, 13:33, Разное
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Психологи из Университета Макгилла (Канада) выяснили, что положение тела незаметно для человека влияет на его эмоциональное состояние и способность принимать решения. В эксперименте участвовали около 200 добровольцев, а его результаты опубликовали в научном журнале British Journal of Psychology.

Главной проблемой прошлых научных работ о так называемых открытых позах было то, что испытуемым прямо приказывали сесть определенным образом. Из-за этого люди подсознательно отыгрывали поведение, которого от них ждали исследователи.

Чтобы исключить этот эффект, канадские ученые пошли на хитрость: под предлогом тестирования нового приложения они заставили участников изменить положение тела с помощью самой рабочей среды. У одной группы планшет стоял на специальной подставке высокого стола, вынуждая держаться ровно, а у другой — лежал на низкой столешнице, из-за чего люди непреднамеренно сгибались. Чтобы убедиться, что они действительно сидят ровно или ссутулившись, ученые измеряли угол наклона шеи по видео.

После добровольцы прошли компьютерный тест на оценку склонности к риску, в котором нужно было надувать виртуальный шар ради наград, но с риском потерять все, если он лопнет. Участники с прямой осанкой действовали смелее, набирали больше баллов и принимали более эффективные, взвешенные решения, а не действовали импульсивно.

Доказано, что у неандертальцев была правильная осанка Команда исследователей из Цюрихского университета составила полную трехмерную виртуальную реконструкцию таза и позвоночника неандертальца из Ла-Шапель-о-Сен и обнаружила, что у него и, следовательн… naked-science.ru

Кроме того, по завершении задачи они значительно чаще сообщали об ощущении гордости и общем позитивном настрое. Опросы после эксперимента подтвердили: большинство людей даже не догадывались, что ученые манипулировали их позой.

Хотя эффект проявился в лабораторных условиях и не способен кардинально изменить жизнь человека за один день, результаты заставляют переосмыслить привычное пространство вокруг нас. В будущем эти данные помогут существенно улучшить эргономику рабочих мест: грамотная настройка высоты столов, мониторов и рабочих кресел потенциально улучшит эмоциональное благополучие и продуктивность сотрудников без их сознательных усилий.


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