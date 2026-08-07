Генконсул Израиля в Нью-Йорке распорядился отменить подписки сотрудников на New York Times

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис распорядился отменить все подписки сотрудников консульства на газету New York Times, пишет Walla News.

Издание пишет, что решение было принято из-за публикаций The New York Times об Израиле, которые Акунис считает ложными и подстрекательскими.

17 октября 2023 года газета NYT опубликовала статью под заголовком «Израильским ударом убиты сотни людей в больнице, заявляют палестинцы». Позже появились данные США и Великобритании, а также независимые расследования, согласно которым наиболее вероятной причиной гибели людей в больнице стал неудачный запуск палестинской ракеты. Редакция NYT позднее признала, что первоначальные материалы слишком сильно опирались на заявления ХАМАСа и создавали у читателя неверное представление об инциденте.

25 июля 2025 года газета опубликовала на первой полосе фотографию крайне истощенного 18-месячного Мухаммада аль-Мутауака, утверждая, что ребенок голодал, и не сообщив, что мальчик страдает серьезными хроническими заболеваниями с рождения. В этом случае газета также признала свою ошибку. В Израиле этот случай приводили как пример подачи информации, вводящей в заблуждение. Нетаниягу позднее отдельно ссылался на эту публикацию, обвиняя международные СМИ в использовании больных детей как иллюстрации голода.

11 мая 2026 года издание в разделе мнение опубликовало статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Автор материала Николас Кристоф призывал объединиться в осуждении изнасилований. «Сторонники Израиля призвали к этому после жестоких сексуальных нападений ХАМАСа на израильских женщин 7 октября 2023 года. Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаниягу, многие американские сенаторы осудили сексуальное насилие, и Нетаниягу справедливо призвал всех лидеров цивилизованного мира заявить об этом», – писал Кристоф. «Однако в ходе интервью палестинцы рассказали мне о ширящейся израильской практике применения сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и даже детей. Это делают солдаты, поселенцы, следователи», – считает он. «Нет свидетельств, что приказы об изнасилованиях отдаются израильскими лидерами. Однако в последние годы они создали аппарат безопасности, в котором сексуальное насилие стало, как отмечается в отчете ООН, «стандартным методом действий» и «важным элементом обращения с палестинцами», – заявлял журналист. После этого премьер-министр Израиля и министр иностранных дел Гидеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против газеты.

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