 

Суд запретил Трампу продолжать строительство бального зала Белого дома без одобрения Конгресса

07.08.2026, 18:19, Разное
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Апелляционный суд США по округу Колумбия постановил, что администрация президента Дональда Трампа не может продолжать строительство нового бального зала Белого дома без одобрения Конгресса. Двое судей поддержали решение, один выступил против.

Речь идет о проекте стоимостью около 400 миллионов долларов, ради которого было снесено Восточное крыло Белого дома. Суд пришел к выводу, что исполнительная власть не может самостоятельно принимать решение о столь масштабной перестройке Белого дома. Согласно постановлению, полномочия в отношении федеральной собственности принадлежат Конгрессу, поэтому для реализации проекта администрации необходимо получить его одобрение.

Иск подал Национальный фонд сохранения исторического наследия. Администрация Трампа утверждала, что проект финансируется частными средствами и необходим в том числе из соображений безопасности.

Суд оставил в силе запрет на продолжение строительных работ, однако отложил его вступление в силу на 14 дней. За это время администрация Трампа сможет обратиться в Верховный суд США.


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