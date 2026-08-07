 

Рейс авиакомпании Wizz из Рима в Тель-Авив задержан из-за угрозы безопасности

07.08.2026, 19:18, Разное
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Из-за чрезвычайного происшествия на борту в пятницу вечером был задержан вылет самолета авиакомпании Wizz Air из Рима в Тель-Авив.

По словам пассажиров, уже после завершения посадки один из пассажиров захотел покинуть самолет. Пассажиры рассказывают, что они обратили внимание на странное поведение мужчины ближневосточной внешности, не говорившего ни на иврите, ни на итальянском, еще во время регистрации на рейс.

Просьба мужчины покинуть самолет вызвала беспокойство пассажиров. К борту прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта Рима, после чего капитан самолета объявил по громкой связи, что рейс отменяется, и всех пассажиров попросили выйти.

Издание «Исраэль а-Йом» пишет, что авиакомпания утверждает, что рейс не отменен, а задержан. «Рейс из Рима в Тель-Авив немного задерживается из-за дополнительной проверки безопасности. Пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы провести проверку, и самолет вылетит после ее завершения», – сообщили в авиакомпании.


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