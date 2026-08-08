 

Министр обороны Пакистана — исламский мир должен объединиться против израильской угрозы

08.08.2026, 7:48, Разное
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Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выступил с комментарием о соглашении о коллективной безопасности, который 7 августа был подписан этой страной с Турцией и Саудовской Аравией. Он сказал, что альянс должен нейтрализовать израилько-индийский блок.

«Перед нами стоит общая угроза террора. Поддерживаемые Индией террористы проникают к нам с территории Афганистана», – заявил он, призвав страны ислама создать оборонную структуру, похожую на NATO, для чего, по его словам, необходимо преодолеть двусторонние разногласия.

«Создание Израиля и его политика требует единого ответа от всей исламской уммы. Мы должны объединиться против этой угрозы. Нормализация отношений с Израилем не принесет мусульманам никакой пользы. Солидарность с палестинцами – один из важнейших принципов исламской политики», – добавил он.

Отметим, что Пакистан – ключевой посредник в урегулировании конфликта между Ираном и США.


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