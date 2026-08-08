Воссоздан скелет гигантского древнего крокодила, который охотился на динозавров

Deinosuchus schwimmeri обитал на восточном побережье Северной Америки от 83 до 76 миллионов лет назад. Он относится к крокодиломорфам, широкой группе крокодилов и их родственников — аллигаторов, кайманов и гавиалов. Полных скелетов дейнозуха до сих пор не найдено, поэтому ученые не могли представить точный облик этого животного. Но в американском Музее науки Теллус решили построить модель полного скелета крупного древнего хищника.

Ученые работали над моделью два года. Они создали 3D-сканы сотен разрозненных обломков челюстей, позвонков и тяжелых панцирных щитков. Компьютерные алгоритмы помогли отзеркалить недостающие парные кости, масштабировать детали от разных особей и собрать их в единый каркас. Во время работы над моделью ученые провели ревизию рода Deinosuchus и опубликовали результаты в издании Journal of Vertebrate Paleontology.

Ранее считалось, что все гигантские крокодиломорфы Северной Америки были на самом деле одним видом-космополитом. Но анализ анатомических признаков показал, что континент, разделенный в меловом периоде Западным Внутренним морем, населяли несколько разных видов, эволюционировавших изолированно.

Одним из них был Deinosuchus rugosus с восточного побережья Внутреннего моря, описанный в 1858 году по двум зубам. При ревизии выяснилось, что от двух зубов остался только один, что невозможно понять, к какому геологическому слою он относится наверняка и что этот зуб ничем не отличается от зубов других ископаемых крокодиломорфов. В результате вид Deinosuchus rugosus перевели в статус nomen dubium, то есть сомнительных, и упразднили.

Зато другой вид, обитавший в тех же краях, получил название D. schwimmeri, в честь палеонтолога Дэвида Швиммера, посвятившего изучению этих животных 40 лет. Но филогенетический анализ показал, что это животные было не крокодилом, а ранним представителем надсемейства аллигаторовых.

Дейнозухи превосходили по размерам многих современных им хищных динозавров-теропод и нападали на животных, подошедших к воде. Палеонтологи регулярно находят следы укусов дейнозухов на костях крупных травоядных утконосых динозавров. Широкие челюсти и шейная мускулатура позволяли предку аллигаторов захватывать и удерживать добычу, примерно равную по размеру и массе.

Во время изучения музейных остатков ученые обнаружили загадочные анатомические особенности вида. На самом кончике морды дейнозуха заметили две дыры — премаксиллярные фенестры, не имеющие аналогов у современных рептилий. У современных кайманов подобные отверстия служат пазами для торчащих нижних зубов, но зубы дейнозуха до них не доставали.

Исследователи предположили, что эти полости соединялись с дыхательной системой. Они могли работать как радиатор, отводя тепло от мозга, или же были резонаторами для усиления громких звуков, которые, вероятно, умел издавать дейнозух. Физическая реконструкция скелета позволит биомеханикам точнее рассчитать силу укуса и проверить эти гипотезы.

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