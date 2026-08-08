ВСУ — ночью сбиты 0 из 6 ракет, 135 из 151 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 397 БПЛА. Удары по НПЗ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 6 баллистических ракет «Искандер-М»/C-400 и 151 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 135 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 13 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Киевской и Сумской областях, есть жертвы и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 397 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Атакованы НПЗ в Сызрани (Самарская область) и Ильске (Краснодарский край). Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro