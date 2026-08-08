 

ВСУ — ночью сбиты 0 из 6 ракет, 135 из 151 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 397 БПЛА. Удары по НПЗ

08.08.2026, 9:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 6 баллистических ракет «Искандер-М»/C-400 и 151 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 135 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 13 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Киевской и Сумской областях, есть жертвы и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 397 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Атакованы НПЗ в Сызрани (Самарская область) и Ильске (Краснодарский край). Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.08 / Странный кентавр с бензопилой готов отправиться на самую сложную спасательную миссию

08.08 / В Болгарии неизвестный БПЛА взорвался в километре от насосной станции Трансбалканского газопровода

08.08 / Французам запретили есть живущих на улицах крыс, признав их госимуществом

08.08 / Трамп оскорблен — федеральный суд назвал его «временным квартирантом» Белого дома

08.08 / Имплант сетчатки для восстанавления зрения получил одобрение к использованию в Европе

08.08 / Социологи принесли извинения за опрос, согласно которому рейтинг «Яблока» превысил 30%

08.08 / Оптики создали запутанные фотоны с помощью солнечного света

08.08 / Берл Лазар выразил надежду на возвращение евреев из Израиля в Мариуполь, Луганск и Донецк

08.08 / В освящённый склад Wildberries две недели не могут попасть дроны

08.08 / Воссоздан скелет гигантского древнего крокодила, который охотился на динозавров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике