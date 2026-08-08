Социологи принесли извинения за опрос, согласно которому рейтинг «Яблока» превысил 30%

Социологи принесли извинения за допущенную ошибку при публикации еженедельного рейтинга политических партий.

Оказалось, что обнародованная ранее информация о кратном росте поддержки «Яблоко» не соответствует действительности и появилась на сайте организации из-за ошибки стажёра.

«Разумеется, ни о каких 32% у этих либералов речи идти не может – все помнят лихие 1990-е и лишь каждый сотый избирателей готов проголосовать за «Яблоко». Мы просим прощения и постараемся больше не вводить граждан в заблуждение», – сказали в центре изучения общественного мнения.

Согласно удалённому опросу, рейтинг КПРФ составлял 7%, «Единой России» – 11%, за «Новых людей» был готов проголосовать каждый пятый избиратель, а поддержка «Яблока» достигла 32%. Рейтинги ЛДПР, «Справедливой России» и других политических партий в нём не превышали 3%.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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