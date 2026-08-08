Имплант сетчатки для восстанавления зрения получил одобрение к использованию в Европе

Европейские регуляторы одобрили коммерческое использование импланта сетчатки PRIMA, предназначенного для восстановления функционального зрения у пациентов с географической атрофией. Болезнь, от которой страдают более 5 000 000 людей на планете, разрушает фоторецепторы в макуле – центральной области сетчатки, отвечающей за четкое зрение и распознавание деталей. Хотя периферическое зрение может сохраняться, в центре визуального поля возникает и расширяется слепая зона, что делает чтение, распознавание лиц и повседневные действия практически невозможными.

Существующие методы лечения лишь замедляют прогрессирование заболевания. PRIMA действует иначе: имплант не пытается регенерировать поврежденную сетчатку, а использует сохранившиеся нейронные цепи и зрительный нерв. Микрочип толщиной 30 микрометров и размером 2×2 мм, содержащий 378 фотоэлектрических пикселей, хирургически помещают под поврежденный участок сетчатки. Специальные очки с камерой и инфракрасным проектором передают на имплант обработанное изображение в виде света. Каждый пиксель преобразует свет в электрический импульс, стимулируя соседние клетки сетчатки, и сигнал по зрительному нерву поступает в мозг.

Поскольку свет одновременно передает данные и питает устройство, имплант не требует батарей или проводов, а пациент может использовать его только для центрального зрения, сохраняя естественное восприятие периферии. Разработка технологии заняла более двадцати лет: от первых идей профессора Стэнфорда Дэниела Паланкера в 2005 году до клинических испытаний французской компании Pixium Vision. Исследование показало, что через год у 81 % его участников зрение стало лучше минимум на 10 букв по стандартной таблице, а 27 из 32 участников сообщили, что могут снова читать текст.

Получение маркировки CE открывает путь к продаже PRIMA в 30 европейских странах, но до широкого внедрения предстоит решить множество организационных задач. Первая имплантация на коммерческой основе ожидается в Германии. В США устройство пока остается экспериментальным, хотя FDA присвоило ему статус «прорывного» и два статуса «гуманитарного использования» – для пациентов с географической атрофией и болезнью Штаргардта.Источник — Science Corp.

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