Французам запретили есть живущих на улицах крыс, признав их госимуществом

Госсовет Франции выпустил постановление, согласно которому все крысы, обитающие в общественных пространствах, отныне признаются «движимым имуществом Республики, находящимся в публичном пользовании». Документ сделал вне закона давнюю парижскую традицию: граждан, привыкших рассматривать уличных грызунов как бесплатный источник белка, теперь могут привлечь за порчу государственного достояния.

Решение стало ответом на петицию ассоциации «Гастрономическое наследие Монмартра», требовавшей узаконить отлов крыс для приготовления «бедняцкого террина» – блюда, воспетого ещё в романах Золя. Однако в министерстве экологии рассудили иначе: если уж парижские крысы пережили пандемию, мусорные забастовки и Олимпиаду, они заслуживают статуса охраняемого биологического актива. Теперь на каждого грызуна, замеченного на бульваре, составлен виртуальный инвентаризационный номер, а попытка изъятия особи без разрешения грозит штрафом в размере 135 евро – примерно столько же стоит ужин в средней брассери.

«Республика не может допустить, чтобы стратегические запасы белка бесконтрольно сокращались частными лицами, – заявил глава департамента городской фауны министерства экологического перехода Патрис Дюпон-Моретти. – В конце концов, крыса на улице – это не просто грызун, а единица неприкосновенного продовольственного резерва Франции. В трудные времена государство само решит, когда и под каким соусом она послужит нации».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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