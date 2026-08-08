Трамп оскорблен — федеральный суд назвал его «временным квартирантом» Белого дома

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике решение Федерального апелляционного суда, запретившего продолжать строительство бального зала на месте снесенного по его указанию Восточного крыла Белого дома.

«Судьи, один из которых назначен Бараком Хуссейном Обамой, а второй – сонным Джо Байденом, вынесли вердикт о жизненном необходимом бальном зале/военном комплексе, на крыше которого будет располагаться база БПЛА. Они заявили, что «каждый президент – временный квартирант Белого дома». Мы не квартиранты, которые платят аренду и на которых лежат другие обязанности, мы ПРЕЗИДЕНТЫ, избранные народом США. У нас множество прав, включая право ремонтировать, проводить реновации, обеспечивать безопасность и украшать Белый дом. С 1792 года это делалось неоднократно, без каких-либо согласований с Конгрессом. Вердикт, вынесенный, когда большая часть работ уже проведена, – значительная угроза национальной безопасности и национальный позор», – написал Трамп в сети Truth Social.

7 августа Федеральный апелляционный суд США потребовал от президента Дональда Трампа прекратить строительство бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома. В двухнедельный срок Трамп может обжаловать решение в Верховном суде.

Состав из трех судей большинством голосов постановил, что решение о подобной реконструкции находится в юрисдикции Конгресса США. «Дональд Трамп является не владельцем Белого дома, а временным квартирантом. Значительная перестройка здания превышает его полномочия», – отмечается в вердикте.

Снос восточного крыла памятника архитектуры вызвал возмущение сторонников сохранения исторического наследия. Стоимость работ вдвое превысила сметную, составлявшую 400 миллионов долларов. Представители администрации заявляют, что средства поступили от частных доноров.

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