 

Оптики создали запутанные фотоны с помощью солнечного света

08.08.2026, 10:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Ученые в основном используют лазеры для запутывания частиц. Лазеры — высокотехнологичные устройства с высоким энергопотреблением. Ученые ищут способы запутывать частицы с низким энергопотреблением. Это помогло бы масштабировать использование технологии.

Группа ученых смогла запутать фотоны с помощью солнечной энергии. Детали об их установке и параметрах квантового состояния частиц опубликованы в журнале Optica.

Исследователи долго считали, что для создания запутанности необходимо высококогерентное излучение, в котором световые волны сильно синхронизированы и показывают повторяющиеся предсказуемые паттерны взаимодействия. Именно такое излучение и генерируют лазеры.

Темные состояния продлили квантовую запутанность в 500 раз Физики впервые экспериментально создали коллективную квантовую запутанность, основанную на темных состояниях. Для этого им пришлось точно настроить резонатор, в котором находились квантовые точки. naked-science.ru

В своих предыдущих работах группа руководителя проекта профессора Роберта В. Бойда (Robert W. Boyd) теоретически обосновала и экспериментально продемонстрировала на светодиодах, что некогерентный свет также может создавать квантовую запутанность частиц.

В этой работе физики также показали, что свет может оставаться неупорядоченным по одному из своих свойств, например по направлению движения, и при этом все равно запутывать другое свойство — поляризацию.

В случае с солнечным светом, в котором содержится множество цветов, ученые использовали процесс спонтанного параметрического рассеяния. При нем пучок света взаимодействует с нелинейным оптическим кристаллом и заставляет фотоны разбиваться на пары, которые можно запутать.

Оптики использовали вместо лазерного пучка поляризованный солнечный свет с низкой пространственно-временной когерентностью. Это означает, что составные части солнечного света отличались по параметрам друг от друга, но не влияли на поляризацию фотонов.

Физики разработали способ концентрировать свет с помощью стены Ученые нашли эффективную конфигурацию фотонного кристалла с функциональной «стеной» под углом к волноводу. Созданная структура концентрирует свет в области, сравнимой с длиной волны излучения. naked-science.ru

Для того чтобы сконцентрировать солнечный свет на миллиметровом нелинейном оптическом кристалле, ученые разработали специальный состоящий только из стекла концентратор. Коническое устройство концентрировало свет, собранный линзой Френеля размером с окно, и передавало его четко в оптоволокно, по которому свет попадал к кристаллу. На кристалле фотоны претерпевали запутывание.

Физики заявили, что их запутанность на 94 процента схожа с той, которую могут создать лазеры, если принять во внимание спектральные параметры солнечного света.

«Наша работа показывает, что для создания квантовой запутанности подходит широкодоступный ресурс — солнечный свет. Это открывает новые перспективы для распространения квантовых технологий и снижения их энергопотребления. Однажды эта технология может пригодиться в открытом космосе, где можно поддерживать работу лазеров, а солнечного света еще больше, чем на поверхности Земли», — подытожил первый автор работы Ченг Ли (Cheng Li).


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.08 / В Болгарии неизвестный БПЛА взорвался в километре от насосной станции Трансбалканского газопровода

08.08 / Французам запретили есть живущих на улицах крыс, признав их госимуществом

08.08 / Трамп оскорблен — федеральный суд назвал его «временным квартирантом» Белого дома

08.08 / Имплант сетчатки для восстанавления зрения получил одобрение к использованию в Европе

08.08 / Социологи принесли извинения за опрос, согласно которому рейтинг «Яблока» превысил 30%

08.08 / Берл Лазар выразил надежду на возвращение евреев из Израиля в Мариуполь, Луганск и Донецк

08.08 / ВСУ — ночью сбиты 0 из 6 ракет, 135 из 151 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 397 БПЛА. Удары по НПЗ

08.08 / В освящённый склад Wildberries две недели не могут попасть дроны

08.08 / Воссоздан скелет гигантского древнего крокодила, который охотился на динозавров

08.08 / На Аляске произошло землетрясение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике