Берл Лазар выразил надежду на возвращение евреев из Израиля в Мариуполь, Луганск и Донецк

Главный раввин РФ Берл Лазар рассказал в интервью РИА Новости, что Федерация еврейских общин РФ оказывает поддержку евреям «ДНР» и «ЛНР» и надеется на возвращение евреев, покинувших эти области.

«Мы занимаемся этими общинами. В основном это Луганск, Донецк, Мариуполь. Отправляем туда помощь. Там есть раввины, которые помогают поддерживать оставшихся там жителей», – заявил раввин, говоря об оккупированных Россией украинских территорий.

«К сожалению, очень много евреев уехали оттуда в Израиль. Но те, которые остались, получают от нас полную поддержку. И наша надежда, что скоро те люди, которые уехали из этих регионов, могут начать возвращаться», – добавил он, выразив надежду на открытие там йешив.

Лазар также повторил нарратив российских властей о «героизации нацистских преступников» в Украине и сравнил оправдание Холокоста с поддержкой террора.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro