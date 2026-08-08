В РФ на Катерину Гордееву завели уголовное дело о «фейках» об армии, ей грозит до 10 лет

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналистки, документалистки и писательницы Катерины Гордеевой по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ – о публичном распространении «заведомо ложной информации» об использовании Вооруженных сил России. Об этом СК сообщил вечером 7 августа. Санкция этой части статьи предусматривает, среди прочего, лишение свободы на срок до десяти лет с возможным запретом заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

По версии следствия, Гордеева размещала в своем Telegram-канале публикации о действиях российских военных против мирного населения Украины. В СК утверждают, что проведенные «психолого-лингвистические исследования» признали содержащуюся в них информацию «заведомо ложной». При этом ведомство не указало, о каких именно публикациях идет речь, когда они были сделаны и какие конкретно утверждения следствие считает ложными.

Следственный комитет РФ сообщил, что рассматривает вопрос об объявлении Гордеевой в международный розыск.

Гордеева в последние годы преимущественно жила за пределами России, однако продолжала приезжать в РФ и поддерживать тесные связи с находившимися там друзьями и коллегами. По открытым данным, ее постоянная база в настоящее время – Латвия, прежде всего Рига. Там она давно имеет вид на жительство и продолжает профессиональную деятельность. В Катерина Гордеева 2026 году она много гастролировала, в том числе выступала в Израиле, США и Канаде.

Катерина Гордеева родилась в 1977 году в Ростове-на-Дону. Широкую известность получила как репортер и автор документальных программ НТВ, где работала в 2000-х годах; в 2012 году покинула телеканал. Позднее она занималась документальным кино, благотворительными и просветительскими проектами, а после начала полномасштабной войны РФ против Украины стала одним из наиболее заметных русскоязычных независимых интервьюеров. Сейчас Гордеева ведет YouTube-проект «Скажи Гордеевой». Среди его героев были Алла Пугачева, Михаил Зыгарь и многие другие известные деятели культуры и общественной жизни.

В 2022 году министерство юстиции РФ внесло Гордееву в реестр «иностранных агентов». После этого российские власти неоднократно привлекали ее к административной ответственности. В 2024 году в отношении журналистки составляли протокол из-за отсутствия маркировки «иноагента». В марте 2026 года московский суд оштрафовал ее на 120 тысяч рублей по административному делу, возбужденному после интервью с Михаилом Зыгарем: власти усмотрели в нем «пропаганду ЛГБТ».

Гордеева является автором книги «Унеси ты мое горе», основанной на интервью с людьми, чьи жизни были разрушены войной РФ против Украины. Книга была издана в Риге издательством Meduza и в 2024 году получила немецкую премию имени Ганса и Софи Шолль. Именно тема войны, судеб беженцев и мирных жителей Украины занимает значительное место и в ее журналистских проектах.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro