 

Британские консерваторы выдвинули на выборы бывшего неонациста, осужденного за антисемитскую травлю

08.08.2026, 5:48, Разное
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Консервативная партия Великобритании подверглась резкой критике после решения выдвинуть на местных выборах 2027 года 33-летнего Джошуа Бонхилл-Пейна, ранее активиста неонацистского движения. Он проведет кампанию за место в совете графства Сомерсет. Бонхилл-Пейн ранее называл себя «гордым антисемитом» и был осужден, в том числе, за расово мотивированную травлю бывшего депутата Лейбористской партии Люсианы Бергер.

Лидер консерваторов Кеми Баденок заявила, что Бонхилл-Пейн раскаялся, прошел программы дерадикализации и теперь занимается противодействием экстремизму и антисемитизму. Она заявила, что он даже привлекался к обучению полицейских по вопросам антисемитизма и борьбы с экстремизмом. Сам кандидат утверждает, что местное отделение партии заранее знало о его прошлом.

Люсиана Бергер заявила, что решение консерваторов вызывает у нее отвращение. В прошлом Бонхилл-Пейн публиковал в ее адрес антисемитские оскорбления, изображал ее в виде грызуна, называл «жадной до денег» и писал, что большое число еврейских депутатов от Лейбористской партии является «проблемой». За эти высказывания и другие преступления он провел в заключении более двух лет.

Совет депутатов британских евреев, Jewish Leadership Council и Jewish Labour Movement потребовали от Консервативной партии отменить выдвижение Бонхилл-Пейна. Представители еврейских организаций заявили, что признают возможность реабилитации, однако считают, что в данном случае она не должна означать получение кандидатского мандата от одной из крупнейших политических партий страны, особенно с учетом ущерба, нанесенного жертвам его прежних действий.


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