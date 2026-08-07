Сенат США одобрил законопроект Линдси Грэма о санкциях против Ирана и России

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о новых санкциях против РФ и Ирана, который ранее продвигал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. За законопроект проголосовали 86 сенаторов, против – 11.

Законопроект предусматривает новые санкции против российских чиновников и дает президенту Дональду Трампу право вводить тарифы до 100% на товары из стран, которые являются крупнейшими покупателями российских нефти и газа или помогают Москве обходить энергетические санкции.

Документ также расширяет санкционные меры против Ирана.

Теперь законопроект должна рассмотреть Палата представителей. Reuters отмечает, что его принятие там может оказаться сложнее: часть конгрессменов опасается, что предоставление Трампу дополнительных тарифных полномочий приведет к росту цен для американских импортеров и потребителей.

Законопроект был внесен еще в апреле 2025 года, но более года не выносился на голосование. После принятия Палатой представителей его должен будет подписать президент.

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